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Нумизматический интернет-магазин монет и банкнот в Москве
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Лист для бон Оптима 200х250 на 3 боны
29,00
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10 рублей 2021 «Екатеринбург» (Города трудовой доблести)
59,00
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14%
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10 рублей 2021 «Боровичи» (Города трудовой доблести)
59,00
руб.
69,00
руб.
Вы экономите:
10,00
руб.
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25 рублей 2021 «Маша и Медведь» (Российская мультипликация)
259,00
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91%
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Акция
25 рублей 2021 «Маша и Медведь» [АКЦИЯ]
25,00
руб.
269,00
руб.
Вы экономите:
244,00
руб.
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10 рублей 2021 «Омск» (Города трудовой доблести)
59,00
руб.
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Скидка
14%
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10 рублей 2021 «Иваново» (Города трудовой доблести)
59,00
руб.
69,00
руб.
Вы экономите:
10,00
руб.
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Лист для монет Оптима 200х250 на 35 ячеек 37х36мм
39,00
руб.
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Акция
25 рублей 2021 «60-летие первого полета человека в космос»
204,00
руб.
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Скидка
88%
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Акция
25 рублей 2021 «Космос» [АКЦИЯ]
25,00
руб.
209,00
руб.
Вы экономите:
184,00
руб.
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25 рублей 2021 «Умка (Советская мультипликация)»
189,00
руб.
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Новинки в магазине
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Акция
100 рублей «ЧМ-2018 Футбол (Кубок)» золотая
109,00
руб.
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1 рубль 2020 «Курган Славы. Дубоссарский район» Приднестровье
119,00
руб.
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Каталог «Монеты СССР и России 1918-2023» редакция 16
499,00
руб.
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1 рубль 1924 ПЛ VF-XF
6 119,00
руб.
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5 копеек 1938 VF-XF
889,00
руб.
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Скидка
27%
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2 рубля 2019 «Красная книга: дальневосточный леопард»
4 179,00
руб.
5 749,00
руб.
Вы экономите:
1 570,00
руб.
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29%
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2 рубля 2019 «Красная книга: белуга»
4 179,00
руб.
5 859,00
руб.
Вы экономите:
1 680,00
руб.
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Скидка
24%
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2 рубля 2019 «Красная книга: красноногий ибис»
4 179,00
руб.
5 529,00
руб.
Вы экономите:
1 350,00
руб.
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3 рубля 2020 «Барбоскины» (серебро)
8 249,00
руб.
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3 рубля 2021 «Умка»
9 179,00
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Монеты и банкноты «Космос»
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Отзывы покупателей
Сергей, Горно-Алтайск
3 февраля 2022
Достоинства:
быстрое оформление и доставка товара
Недостатки:
всё отлично
Комментарий:
заказывал в этом магазине уже несколько раз. Проблем нет. Отличное качество марок. Буду заказывать ещё. Продавцам респект.
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