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Нумизматический интернет-магазин монет и банкнот в Москве

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Хиты продаж

10 рублей 2022 «Карачаево-Черкесская Республика», фото 1
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10 рублей 2022 «Карачаево-Черкесская Республика»
149,00 руб.
10 рублей 2022 «Карачаево-Черкесская Республика» [АКЦИЯ], фото 1
Скидка
94%
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Акция
10 рублей 2022 «Карачаево-Черкесская Республика» [АКЦИЯ]
10,00 руб. 159,00 руб. Вы экономите: 149,00 руб.
Лист для бон Оптима 200х250 на 3 боны, фото 1
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Лист для бон Оптима 200х250 на 3 боны
29,00 руб.
25 рублей 2021 «Творчество Юрия Никулина» (Московский Цирк), фото 1 Скидка
23%
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25 рублей 2021 «Творчество Юрия Никулина» (Московский Цирк)
169,00 руб. 219,00 руб. Вы экономите: 50,00 руб.
25 рублей 2021 «Юрий Никулин» [АКЦИЯ], фото 1 Скидка
89%
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Акция
25 рублей 2021 «Юрий Никулин» [АКЦИЯ]
25,00 руб. 219,00 руб. Вы экономите: 194,00 руб.
10 рублей 2021 «Екатеринбург» (Города трудовой доблести), фото 1
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10 рублей 2021 «Екатеринбург» (Города трудовой доблести)
59,00 руб.
10 рублей 2021 «Боровичи» (Города трудовой доблести), фото 1 Скидка
14%
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10 рублей 2021 «Боровичи» (Города трудовой доблести)
59,00 руб. 69,00 руб. Вы экономите: 10,00 руб.
25 рублей 2021 «Маша и Медведь» (Российская мультипликация), фото 1
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25 рублей 2021 «Маша и Медведь» (Российская мультипликация)
259,00 руб.
25 рублей 2021 «Маша и Медведь» [АКЦИЯ], фото 1 Скидка
91%
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Акция
25 рублей 2021 «Маша и Медведь» [АКЦИЯ]
25,00 руб. 269,00 руб. Вы экономите: 244,00 руб.
10 рублей 2021 «Омск» (Города трудовой доблести), фото 1
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10 рублей 2021 «Омск» (Города трудовой доблести)
59,00 руб.
10 рублей 2021 «Иваново» (Города трудовой доблести), фото 1 Скидка
14%
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10 рублей 2021 «Иваново» (Города трудовой доблести)
59,00 руб. 69,00 руб. Вы экономите: 10,00 руб.
Лист для монет Оптима 200х250 на 35 ячеек 37х36мм, фото 1
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Лист для монет Оптима 200х250 на 35 ячеек 37х36мм
39,00 руб.
25 рублей 2021 «60-летие первого полета человека в космос», фото 1
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Акция
25 рублей 2021 «60-летие первого полета человека в космос»
204,00 руб.
25 рублей 2021 «Космос» [АКЦИЯ], фото 1 Скидка
88%
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Акция
25 рублей 2021 «Космос» [АКЦИЯ]
25,00 руб. 209,00 руб. Вы экономите: 184,00 руб.
25 рублей 2021 «Умка (Советская мультипликация)», фото 1
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25 рублей 2021 «Умка (Советская мультипликация)»
189,00 руб.

Новинки в магазине

100 рублей «ЧМ-2018 Футбол (Кубок)» золотая, фото 1
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Акция
100 рублей «ЧМ-2018 Футбол (Кубок)» золотая
109,00 руб.
1 рубль 2020 «Курган Славы. Дубоссарский район» Приднестровье, фото 1
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1 рубль 2020 «Курган Славы. Дубоссарский район» Приднестровье
119,00 руб.
Каталог «Монеты СССР и России 1918-2023» редакция 16, фото 1
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Каталог «Монеты СССР и России 1918-2023» редакция 16
499,00 руб.
1 рубль 1924 ПЛ VF-XF, фото 1
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1 рубль 1924 ПЛ VF-XF
6 119,00 руб.
5 копеек 1938 VF-XF, фото 1
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5 копеек 1938 VF-XF
889,00 руб.
2 рубля 2019 «Красная книга: дальневосточный леопард», фото 1
Скидка
27%
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2 рубля 2019 «Красная книга: дальневосточный леопард»
4 179,00 руб. 5 749,00 руб. Вы экономите: 1 570,00 руб.
2 рубля 2019 «Красная книга: белуга», фото 1
Скидка
29%
Отложить
2 рубля 2019 «Красная книга: белуга»
4 179,00 руб. 5 859,00 руб. Вы экономите: 1 680,00 руб.
2 рубля 2019 «Красная книга: красноногий ибис», фото 1
Скидка
24%
Отложить
2 рубля 2019 «Красная книга: красноногий ибис»
4 179,00 руб. 5 529,00 руб. Вы экономите: 1 350,00 руб.
3 рубля 2020 «Барбоскины» (серебро), фото 1
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3 рубля 2020 «Барбоскины» (серебро)
8 249,00 руб.
3 рубля 2021 «Умка», фото 1
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3 рубля 2021 «Умка»
9 179,00 руб.

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30.12.2020
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Отзывы покупателей

Сергей, Горно-Алтайск 3 февраля 2022
Достоинства:
быстрое оформление и доставка товара
Недостатки:
всё отлично
Комментарий:
заказывал в этом магазине уже несколько раз. Проблем нет. Отличное качество марок. Буду заказывать ещё. Продавцам респект.
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